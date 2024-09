Terribile frontale tra auto perde la vita sul colpo

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di venerdì 13 settembre 2024) Un’altro incidente sulle nostre strade, un altra vittima. Questa mattina intorno alle ore 11 nella frazione periferica di Bagnile, nel comune di Cesena si è verificato un tremendo scontro tra due, una Polo e una Renault Capture. Nell’impatto la Polo grigia si è cappottata e la donna che era alla guida ha perso la, si tratta di una 62enne. Alla goda dell’altra vettura, un giovane di 20 anni. Leggi anche: Treno esce dai binari in Italia:incidente Leggi anche: Fungaiolo disperso in montagna, come l’hanno trovatotraAll’incrocio tra via San Giorgio a Bagnile e via Pozzo, nel cesenate si è verificato untra due, una Polo, guidata da una donna di 62 anni e una Renault Capture guidata da un 20enne.