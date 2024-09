Non è preparata Non c' era una donna con più corpo e sapienza? | Ornella Vanoni demolisce Elly Schelin

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 13 settembre 2024) Un'icona,, dall'alto dei suoi 90 anni, meravigliosi 90 anni. E non ha alcuna intenzione di fermarsi: sta infatti per uscire il suo nuovo singolo, Perduto. E per l'occasione, ecco che la cantante milanese si confessa in una lunga, irriverente e appassionante intervista al Corriere della Sera , intervista firmata da Aldo Cazzullo. Laspiega di voler decidere per se stessa, anche quando morire. Quando le chiedono se ha paura della morte, risponde: "No. Capirò quando sarà il momento di andarmene, quando sarò inutile alla vita e la vita sarà inutile a me. Non voglio fare come mia zia che ha vissuto fino a 107 anni: un tormento". Questo perché "aveva la mente lucida e ilinfermo. Non riusciva a morire ed era disperata". Quando le ricordano che in Italia, però, non c'è l'eutanasia, l'artista replica: "Si trova sempre un modo per decidere quando e come andare via.