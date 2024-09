Nel calcio nessuno assume allenatori neri Eto’o | Sono considerati di seconda classe

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 13 settembre 2024) «Non c’è lavoro per glinel. Non ricevo nessuna offerta, com’è possibile per qualcuno che ha avuto una carriera come la mia?». Il problema lo ha sollevato Clarence Seedorf al Daily Mail (lo aveva già sollevato al Festival dello Sport di Trento). «Non dico che un ex grande giocatore deve necessariamente allenare una grande squadra, ma come allenatore nero ho meno offerte, questa è una constatazione. Guarda Henry, Campbell, Davids o anche Kluivert. Hanno i diplomi,competenti, ma nonnei grandi club». Si tratta di razzismo? Anche So Foot si è interrogato sulla questione. Ne ha parlato con Wilfried Nancy ex difensore oggi allenatore del Columbus, in Mls. «Non vedo altra spiegazione che la discriminazione per la situazione di Seedorf. È difficile da capire, non siamo più stupidi degli altri».