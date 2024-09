Morti in cantiere la commissione | A Brandizzo potevano salvarsi Mattarella | offesa alla coscienza

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 13 settembre 2024) "Lee gli incidenti sul lavoro sono una intollerabileper lacollettiva. Svolgere un’attività che concorra al progresso materiale o spirituale della società non può e non deve implicare rischi per l’integrità degli individui". A poco più di un anno dstrage ferroviaria di(5 manutentori investiti da un convoglio fuori servizio, nel turno di notte tra il 30 e il 31 agosto 2023), il Presidente della Repubblica Sergionon solo rinnova la propria "vicinanza ai familiari dei caduti" e la "solidarietà alle vittime e ai familiari di tutti gli incidenti sul lavoro", ma richiama "l’impegno delle Istituzioni e delle parti sociali" a "rendere effettivo il diritto fondamentale e inalienabilesalute tutelato dCostituzione".