Lo Spaesato Teo Mammucari tra strada e teatro | La gente è stanca di vedere le stesse cose

(Di venerdì 13 settembre 2024) E’ un rischio ed è una delle novità di quest’anno dell’intrattenimento di Rai 2. Teo Mammuccari, dopo molti anni a Mediaset e poi a Ballando con le Stelle e L’Acchiappatalenti, torna con un programma tutto suo. Si chiamerà Loe viene definito come un people comedy show che racconta l’Italia attraverso la comicità ‘dissacrante’ del suo conduttore. In sostanza, sarà un mix di tutto ciò cheha fatto nella sua carriera. Tutti i programmi che ho fatto sono racchiusi in questo programma. Sono stato pera fare l’inviato, vado in, ho fatto qualsiasi cosa ha dichiarato in conferenza stampa di presentazione de Lo. Il conduttore, infatti, vestirà i panni dell’inviato nei borghi italiani dove, tra interviste anche divertenti, esperienze curiose e storie popolari, si ritroverà a contatto con i paesani e le loro abitudini. Ma non solo.