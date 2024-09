Inter due stelle sul cuore | il film che celebra il 20esimo scudetto senza la partecipazione di Steven Zhang

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 13 settembre 2024) Si chiama, duesulma rinominarlo Dov’è finito? sarebbe decisamente più efficace. Perché è quello che i tifosiisti si stanno domandando nelle ultime ore dopo la proiezione in anteprima al cinema Anteo di Milano del docu-chela vittoria deldel club nerazzurro. In programma nelle sale italiane dal 19 al 25 settembre – prodotto damaster con la collaborazione di Red JointMedia House, diretto dal regista Carlo Sigon – il progetto ripercorre la cavalcata trionfale verso la seconda stella, tra retroscena e immagine inedite. Non mancano le voci e le testimonianze dei giocatori all’no del. Coinvolti anche vip e tifosi comuni, a far scalpore è la totale asdell’ex presidente. . La versione dell’Nessuna apparizione e nemmeno una menzione.