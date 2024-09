Disagi per i viaggiatori Sono in arrivo i bonus

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 13 settembre 2024) Troppiper iinper i pendolari della linea ferroviaria Siena-Firenze e della Firenze-Arezzo Chiusi. Avranno sconti sull’abbonamento come risarcimento per i disservizi (ritardi e soppressioni di treni) che siregistrati nel mese di luglio 2024. Due, insomma, le linee ferroviarie toscane sotto il livello di affidabilità , fissato al 98 per cento, ed entrambe afferenti alla nostra provincia. La Siena-Firenze ha raggiunto quota 97,67 per cento, l’altra si è fermata a 97,45. "Luglio è stato un mese tremendo per chi viaggia in treno - protesta il Comitato pendolari Valdelsa, nato alcuni anni fa e molto attivo anche sui social - Per tutto quello che abbiamo dovuto sopportare, quanto a ritardi e continue cancellazioni delle corse, dovremmo di viaggiare gratis almeno un anno. Citreni vecchi e come tali soggetti a ripetuti guasti.