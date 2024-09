Cosenza vs Sampdoria | le probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di venerdì 13 settembre 2024) Gara valida per la quinta giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. Banco di prova importante per le due squadre che si trovano sul fondo della classifica.vssi giocherà domenica 15 settembre 2024 alle ore 15 presso lo stadio San Vito.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Momento critico per i calabresi, ultimi in classifica con un solo punto in virtù di una vittoria, due pareggi ed una sconfitta. La squadra di Alvini deve riscattarsi per uscire da una posizione che non corrisponde alla forza del suo organico. Non tanto diverso il cammino dei blucerchiati che si trovano al penultimo posto con appena 2 punti, per effetto di due sconfitte e due pareggi. La squadra è ora nelle mani di Sottil che ha rilevato Pirlo, per cui ci aspetta quanto meno una scossa.