Borsa | Milano chiude in rialzo con Iveco e Tim cade Campari

(Di venerdì 13 settembre 2024) Piazza Affarila settimana con il segno più, in linea con le altre Borse europee, accodatesi all'andamento vivace di Wall Street e animate dalle scommesse degli investitori per un taglio di 50 punti base da parte della Fed la prossima settimana. L'indice Ftse Mib ha terminato la seduta indello 0,34%, sostenuto dagli acquisti su Tim (+2,4%), ancora in spolvero dopo la promozione di Bofa,(+2,5%), Stm (+1,9%) e Diasorin (+1,9%). Rialza la testa Amplifon (+1,6%), dopo i timori legati ai nuovi Airpods, bene anche Prysmian (+1,5%), Azimut (+1,4%), Interpump (+1,4%) ed Eni (+1,1%), che beneficia deldel petrolio.