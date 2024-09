Svelato il genoma dell’animale più longevo del mondo | lo squalo della Groenlandia può vivere 400 anni

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 12 settembre 2024) Un team internazionale di scienziati ha mappato per la prima volta ilvertebrato piùdel, lo(Somniosus microcephalus), che ha una aspettativa di vita record: ben 400. La duplicazione di geni preposti alla riparazione del DNA può aver avuto un ruolo nell’evoluzionesua eccezionale longevità. E’ quanto emerge dallo studio pubblicato su bioRxiv e coordinato da Fritz Lipmann Institute on Aging di Jena, la Scuola Normale Superiore, l’Istituto di Biofisica del CNR e l’Università di Copenhagen, con il contributoStazione Zoologica Anton Dohrn. La mappatura del, in particolare, consente di comprendere la sequenza e la posizione dei geni sulla catena del DNA ed è essenziale per avere informazioni dettagliate su quali meccanismi permettono ad un organismo di soprav, svilupparsi e riprodursi.