Storia diplomatica | Mohammed Reza Bey

(Di giovedì 12 settembre 2024) L’ambasciata persiana presso Luigi XIV fu un fatto diplomatico che si ebbe durante l’ultimo anno di regno di Luigi XIV nel 1715. Tale evento ebbe un notevole impatto non solo sulla Francia dell’epoca ma anche sulla sua società e sulle relazioni tra Oriente ed Europa.1Bey,2 o in francese Méhémet Riza Beg, era un ufficiale d’alto rango del governatore persiano della provincia di Iravan che venne scelto dall’imperatore persiano safavide sultano Husayn per compiere una missionein Europa con al seguito un grande entourage per impressionare la corte di Luigi XIV che egli sapeva essere la più sfarzosa del continente europeo.