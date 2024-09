Sora causa incidente con Ape Car e scappa | denunciato 36enne

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 12 settembre 2024) L’uomo si è costituito dopo aver ferito un 16enne in unstradale. A, in provincia di Frosinone, un uomo di 36 anni è statoper omissione di soccorso dopo averto unstradale nella serata del 9 settembre. Il sinistro è avvenuto in via Napoli, all’intersezione con via d’Annunzio, dove l’Ape Piaggio condotta dalnon ha rispettato lo stop, andando a scontrarsi con un ciclomotore Kimco guidato da un ragazzo di 16 anni. Dopo l’impatto, il conducente dell’Ape è fuggito, lasciando il giovane ferito sul posto. Quest’ultimo ha riportato solo alcune escoriazioni e danni al ciclomotore. La fuga dell’uomo, però, è durata poche ore: spaventato dalle possibili conseguenze, ha deciso di costituirsi ai carabinieri di, anche grazie al supporto del suo avvocato.