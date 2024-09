PS5 Pro ufficiale | preordini dal 26 settembre

Leggi tutta la notizia su pantareinews

(Di giovedì 12 settembre 2024) Il mondo del gaming sta per entrare in una nuova era con il lancio di PlayStation 5 Pro. Presentata come la console più potente mai prodotta da Sony, la PS5 Pro si distingue per le sue innovazioni tecniche e prestazioni grafiche impressionanti. La caratteristica più importante è l’upgrade alla GPU, che ora offre il 67% in più di unità di calcolo e una memoria più veloce del 28%. Questo significa un rendering grafico fino al 45% più rapido rispetto al modello precedente, con gameplay più fluido anche nei titoli più esigenti. Trucchi SpiderMan: Miles Morales su Playstation 4 e Playstation 5 PS5 Pro quattro anni dopo PS5 Tecnologia Ray Tracing Potenziata e Upscaling AI Uno degli aspetti più entusiasmanti di PS5 Pro è il ray tracing avanzato, che rende la rifrazione e la riflessione della luce ancora più realistici.