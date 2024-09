Maltempo in Toscana vento forte e alberi caduti Giornata difficile sulla costa per le raffiche

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 12 settembre 2024) Firenze, 12 settembre 2024 – Un giovedìa causa delin, soprattutto. L’allerta gialla perin particolare, che era stata diffusa dalla Regione, è stata pienamente rispettata. Due le province che più di tutte hanno patito i problemi per le: Livorno e Pisa. Nella città dei Quattro Mori vigili del fuoco e vigili urbani sono stati impegnati nel mettere in sicurezza piante cadute e nel regolare il traffico. Un albero in particolare è caduto nella centralissima via Montebello bloccando il traffico. Problemi inanche al porto. Il traffico commerciale è rimasto di fatto bloccato a causa dela 50 nodi. Sono una dozzina invece gli interventi del comando dei vigili del fuoco di Pisa in città e nell’hinterland. Rami pericolanti estrada: questo ha provocato il