(Di giovedì 12 settembre 2024) Roma, 12 settembre 2024 – Da settimane lo Statono del Borno è alle prese con le alluvioni, che hanno provocato il crollo di una diga e le conseguenti gravi inondazioni nella capitale Maiduguri. Oltre ai danni alle abitazioni e alle strutture, gli abitanti delladevono fare i conti con un’ulteriore emergenza: le acque alluvionali hanno investito in pieno lo zoo cittadino, uccidendo l’80% degli, ma liberandone anche molti, tra cui uno struzzo, che è stato ripreso mentre passeggia tra le strade allagate. Il vero problema per le persone che abitano i quartieri rimasti tuttora allagati sono però i rettili che sono usciti dal Borno State Museum Park: “Alcunipotenzialmente letali sono statiti nelle nostre comunità, come”, ha spiegato il direttore dello zoo Ali Abatcha Don Best.