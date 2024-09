Lazio Gila rientra in gruppo | pronto per la sfida contro il Verona

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 12 settembre 2024) Nuovo giorno e nuova seduta di allenamento per lache continua a preparare la prossimadi campionatoil. Sul terreno di gioco del centro sportivo di Formello, Marco Baroni ha ritrovato gran parte della rosa, fatta eccezione per i nazionali Dele-Bashiru, Castellanos e Hysaj, il cui rientro è previsto per la giornata di venerdì. Regolarmente in campo, invece, Mandas, Marusic, Guendouzi, Zaccagni e Isaksen, anche loro di ritorno dagli impegni internazionali, che hanno effettuato un lavoro personalizzato. Per il tecnico biancoceleste arrivano buone notizie anche dall’infermeria:sembra aver smaltito la lesione muscolare e potrebbe seriamente candidarsi a una maglia da titolare già per il matchi gialloblu, magari in coppia con il nuovo acquisto Gigot.Âinper lailSportFace.