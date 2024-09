La vecchiaia inizia a 44 anni? Beh capiamo come vivere meglio

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 12 settembre 2024) Un tempo, laveniva associata all’immagine di un corpo curvo, capelli bianchi e una pensione ben meritata dopo una lunga carriera. Oggi, questa visione appare sempre più distante dalla realtà quotidiana. Un recente studio della Stanford University ha però scosso le fondamenta di questa percezione, suggerendo che l’inizio dellapotrebbe avvenire molto prima di quanto ci aspettiamo: già a partire dai 44. Ma cosa significa davvero questo dato? Epossiamo interpretarlo senza farci prendere dal panico? Gli studiosi di Stanford non intendono spaventare chi sta per spegnere 44 candeline, né sottolineare un’età precisa con intenti stigmatizzanti. Piuttosto, il loro studio sottolineaa partire dai 44si inizi a notare un declino, seppur lieve, in alcune capacità fisiche e cognitive.