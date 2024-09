Joker | Folie à Deux | Harry Lawtey descrive la sua versione di Harvey Dent

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di giovedì 12 settembre 2024)la suadiIl trailer completo di(qui la recensione) ha confermato la presenza di, con l’attore britannico(Industry, You & Me) nel ruolo dell’assistente del procuratore di Gotham City.è ovviamente una parte importante della tradizione fumettistica di Batman e, anche se in questanon è prevista la sua fatidica trasformazione nel malvagio Due Facce,ha comunque sentito una certa responsabilità nel dare un tocco personale a questapiù giovane e molto ambiziosa del personaggio. Nel corso di una recente intervista,ha rivelato che all’inizio non gli era stato detto per quale parte stava facendo il provino e che il regista Todd Phillips glielo ha detto solo quando gli ha offerto il ruolo su Zoom.