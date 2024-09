Il direttore Ast a tutto campo Carelli | Adesso parlo io E mette in riga sindaci e primari

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 12 settembre 2024) di <>Benedetta Iacomucci Dimenticatevi il manager compassato, l’aplomb delche non si scompone nemmeno se mille mani lo tirano per la giacchetta. Abituato a barcamenarsi tra beghe e politica, ilgenerale dell’Ast 1 Albertoè un maceratese verace che ieri – come il Big Bang – ha detto stop., con chi ce l’ha? "Sono arrivato da 4 mesi e mi dicono che sono in ritardo. Mi interrogano come a scuola. Ma l’anno e mezzo prima, invece?" Si sfoghi. "Leggo che il sindaco ha scritto che deve essere convocata la conferenza dei. Ieri sono partite le Pec per l’1 ottobre. Però parla pure degli atti aziendali". Non dovrebbe? "No, perché la conferenza deinon può esaminare l’atto aziendale prima della sua adozione. Lo dicono le linee guida". Quindi li chiamate quando avete già deciso