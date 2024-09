Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 12 settembre 2024) Un albumgrafico compilato da un volontario del New Jersey di nome Johnson, che prestò servizio con l’ambulanza della Croce Rossa durante la PrimaMondiale, è il pezzo forte dell’asta Fine Books di Swann Auction Galleries del 24 ottobre a New York. L’album è particolarmente interessante perché Johnson prestò servizio nella stessa unità di ambulanza del futuro grande scrittore Ernest(1899-1961). Johnson, appassionatografo dilettante, ha documentato la sua esperienza all’estero e ha compilato un albumgrafico che include immagini rare edie dei suoi compagni volontari dal momento della spedizione in Europa fino al servizio in Italia. Tra queste spicca un’immagine diferito nel suo letto d’ospedale a Milano.