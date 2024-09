Fine vita Cappato | Capi partiti non affrontano il tema non ho fiducia

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di giovedì 12 settembre 2024) ROMA – “La vera agenda politica sull’eutanasia e illa stiamo facendo con le disobbedienze civili e con i tribunali. Non posso dire di avere molte speranze da questo ceto politico, con ideiche preferiscono non affrontare questo, non solo quelli apertamente ostili ma anche quelli che dicono di essere favorevoli, non abbiamo visto atti concreti in questi anni”. Cosi’ Marco(foto), tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni, a margine dell’incontro “Disabilita’ e diritti” a Milano, parlando del prossimo incontro in Senato previsto per il 17 settembre, in cui si discutera’ del Ddl Bazoli in merito al suicidio assistito.