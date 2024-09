Chiara Ferragni e Fedez si rivedono dopo tempo per il divorzio | la decisione di lei sul mantenimento

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di giovedì 12 settembre 2024)si sono rivistitantosolo per il, infatti si sono riuniti allo stesso tavolo con i rispettivi avvocati per prendere delle decisioni importanti anche per quanto riguarda il bene dei loro figli Leone e Vittoria. Sembra che ormai non ci sia più alcuna possibilità di rivederli insieme e ognuno ormai sembra deciso a ripartire anche dal punto di vista sentimentale. Andiamo a scoprire cosa è successo e cosa hanno decisoe Federico in questo incontro.: i dettagli del primo incontro per ilGabriele Parpiglia ha voluto parlare dell’incontro chehanno avuto per chiarire alcuni aspetti del loro. Ecco cosa ha scritto a riguardo: “Nei giorni scorsi primo round per la separazione con avvocati presenti e occhi distanti tra