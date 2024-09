Cagliari | Tommaso Augello smarrisce il suo pappagallo e lancia appello sui social poi lo ritrova

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 12 settembre 2024) Una storia decisamente curiosa, e per fortuna a lieto fine, arriva da, dove l’esterno sinistroha dovuto suo malgradore unsu Facebook, nel gruppo “SOS Animali Quartu-e dintorni” per provare are il suocenerino, smarrito due sere fa nel capoluogo sardo. Il laterale milanese, evidentemente molto affezionato al suo Timmy, ha lasciato tutte le informazioni del caso e anche un numero di cellulare: “Buonasera a tutti! Questa sera, intorno alle ore 20, ho smarrito il miocenerino nella zona di margine rosso, lato mare. Ilsi chiama timmy, ha un anello identificativo. Sarà sicuramente spaventato e difficilmente si farà avvicinare. Vi sarei davvero grata se, qualora lo vedeste, mi contattaste al mio numero di cellulare **********. Vi ringrazio”.