Viabilità Roma Regione Lazio del 11-09-2024 ore 15:30 (Di mercoledì 11 settembre 2024) Viabilità DEL 11 SETTEMBRE 2024 ORE 15.20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULL’A12 Roma TARQUINIA CODE PER INCIDENTE TRA TORRIMPIETRA E FREGENE DIREZIONE Roma RACCORDO ANULARE IN CARREGGITA INTERNA CODE TRA LA DIRAMAZIONE Roma SUD E VIA APPIA E PIU AVANTI ALL’ALTEZZA DI LABARO IN CARREGGIATA ESTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA LA PONTINA E LA CASILINA CODE A TRATTI SU VIA APPIA TRA ALBENO LAZIALE E VIA DEI LAGHI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI CODE SU VIA PONTINA ALL’ ALTEZZA DI CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE LATINA MENTRE A VILLANOVA DI GUIDONIA LA VIA MAREMMANA INFERIORE AL MOMENTO RIMANE CHIUSA TRA VIA CESARE BATTISTI E VIA SALVO D’ACQUISTO PER INTERVENTI DI POTATURA INFINE PER IL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE SULLA LINEA Roma CIVITA CASTELLANA VITERBO A PARTIRE DA OGGI ENTRA IN VIGORE IL NUOVO ORARIO INVERNALE.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
- Viabilità Roma Regione Lazio del 11-09-2024 ore 12:30 - VIABILITÀ DEL 11 SETTEMBRE 2024 ORE 12. 20 SARA SPANO’ UN SALUTO E BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO CIRCOLAZIONE REGOLARE SULL’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE RISOLTO ANCHE L’INCIDENTE SU VIA BRACCIANESE ALTEZZA STAZIONE CROCICCHIE ORA IL TRAFFICO E SCORREVOLE PER I LAVORI IN CORSO CODE SU VIA PONTINA ALL’ ALTEZZA DI APRILIA IN DIREZIONE ROMA E SU VIA FLAMINIA TRA RIANO E MORLUPO IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA MENTRE A VILLANOVA DI GUIDONIA LA VIA MAREMMANA INFERIORE AL MOMENTO RIMANE CHIUSA TRA VIA CESARE BATTISTI E VIA SALVO D’ACQUISTO PER INTERVENTI DI POTATURA INFINE PER IL TRASPORTO PUBBLICO CIRCOLAZIONE IN RIPRESA SUL NODO DI ROMA PER UN PRECEDENTE GUASTO AVVENUTO TRA ROMA PRENESTINA E ROMA TERMINI PERMANGONO LE RIPERCUSSIONI SUI TRENI ALTA VELOCITA ROMA NAPOLI, INTECITY E REGIONALI DA SARA SPANO’ E ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 11-09-2024 ore 11:30 - 20 SARA SPANO’ UN SALUTO E BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO LA CIRCOLAZIONE NELLA NORMA SULL’INTERO ANELLLO DEL RACCORDO ANULARE E SULLE AUTOSTRADE DELLA REGIONE SEGNALIAMO CODE PER UN INCIDENTE SU VIA BRACCIANESE CLAUDIA ALTEZZA STAZIONE CROCICCHIE IN ENTRAMBE EL DIREZIONI SU VIA PONTINA CODE PER LAVORI ALL’ ALTEZZA DI APRILIA IN DIREZIONE ROMA SEMPRE PER LAVOR CODE SU VIA FLAMINIA ALL’ALTEZZA DI VALLE LA POSTA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA PER I LAVORI IN CORSO A VILLANOVA DI GUIDONIA LA VIA MAREMMANA INFERIORE AL MOMENTO RIMANE CHIUSA TRA VIA CESARE BATTISTI E VIA SALVO D’ACQUISTO PER LAVORI DI POTATURA INFINE PER IL TRASPORTO PUBBLICO CIRCOLAZIONE ANCORA RALLENTATATA SUL NODO DI ROMA PER UN GUASTO ALLA LINEA TRA ROMA PRENESTINA E ROMA TERMINI CON RIPERCUSSIONI SUI TRENI ALTA VELOCITA ROMA NAPOLI, INTERCITY E REGIONALI DA SARA SPANO’ E ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 11-09-2024 ore 10:30 - 30 ORA PASSIAMO A VITERBO NEL CENTRO CITTADINO RALLENTAMENTI SU VIALE RANIERO CAPOCCI ALL’ALTEZZA DI VIA SANTA MARIA IN GRADI SU VIA DELLA FERROVIA ALL’INCROCIO CON VIA FRATELLI ROSSELLI E SU VIA CASSIA NORD TRA LA UMBRO LAZIALE E STRADA MARTANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI INFINE PER IL TRASPORTO PUBBLICO SULLA LINEA FL3 VITERBO- ROMA LA CIRCOLAZIONE E RALLENTATA PER UN GUASTO ALLA LINEA AD ANGULLARA PREVISTI DISAGI PER I TRENI REGIONALI CON LMITAZIONI DI PERCORSO E RITRDI FINO A 60 MINUTI DA SARA SPANO E ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viterbo - Crollato il muro di via S. Maria in Gradi, slitta riapertura e il traffico collassa ( - Ulteriori disagi anche per i grandi mezzi, come i tir provenienti da Roma e gli autobus, costretti ... Nella zona è necessaria più che mai una totale rivisitazione del traffico e della viabilità. L'... etrurianews
- Roma, a piazza Risorgimento traffico rivoluzionato: ecco la nuova viabilità - ...quel punto sarà percorribile a doppio senso la sola corsia lato Ottaviano e lo schema di viabilità ... 'Parte un cantiere bellissimo - ha commentato il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri - . Un ... iltempo
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