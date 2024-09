Viabilità Roma Regione Lazio del 11-09-2024 ore 15 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 11 settembre 2024)DEL 11 SETTEMBREORE 15.20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULL’A12TARQUINIA CODE PER INCIDENTE TRA TORRIMPIETRA E FREGENE DIREZIONERACCORDO ANULARE IN CARREGGITA INTERNA CODE TRA LA DIRAMAZIONESUD E VIA APPIA E PIU AVANTI ALL’ALTEZZA DI LABARO IN CARREGGIATA ESTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA LA PONTINA E LA CASILINA CODE A TRATTI SU VIA APPIA TRA ALBENO LAZIALE E VIA DEI LAGHI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI CODE SU VIA PONTINA ALL’ ALTEZZA DI CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE LATINA MENTRE A VILLANOVA DI GUIDONIA LA VIA MAREMMANA INFERIORE AL MOMENTO RIMANE CHIUSA TRA VIA CESARE BATTISTI E VIA SALVO D’ACQUISTO PER INTERVENTI DI POTATURA INFINE PER IL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE SULLA LINEACIVITA CASTELLANA VITERBO A PARTIRE DA OGGI ENTRA IN VIGORE IL NUOVO ORARIO INVERNALE.