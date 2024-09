Pronti a salpare nel Mare di Azzurrite nel nuovo set di Lorcana

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Ravensburger, la pluripremiata casa editrice di giochi, puzzle e giocattoli, ha annunciato oggi ilset di DisneyTrading Card Game (TCG),di, durante il suo ultimo evento Lorecast.di, il sesto set del popolarissimo DisneyTCG, sarà distribuito nei negozi di settore e in punti vendita selezionati del Walt Disney World® Resort, Disneyland® Resort e Disneyland Paris dal 15 novembre 2024, per poi essere distribuito al grande pubblico a partire dal 25 novembre 2024. Glimmers di pirati e di inventori provenienti da tutti i mondi Disney sono al centro della scena indi, quando gli Illuminatori salpano per riparare il Grande Illuminarium.