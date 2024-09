Pochi alunni a Como 6 scuole a rischio chiusura | I costi non sono sostenibili

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 11 settembre 2024)– Rischia di diventare l’ennesimo motivo di scontro politico l’intenzione del Comune didi chiudere da qui ai prossimi due anni seidel centro, tra asili ematerne. L’elenco comprende la Nazario Sauro di via Perti, la scuola d’infanzia Luigi Carluccio in via Volta, la scuola dell’infanzia di Prestino, la scuola dell’infanzia di via Varesina, la scuola dell’infanzia di Salita Cappuccini e la scuola primaria di Fulcieri Paulucci de Caboli di Ponte Chiasso. Il piano di razionalizzazione di Palazzo Cernezzi prende il considerazione le condizioni degli edifici (49 plessi suddivisi in 8 istituti comprensivi) e il numero, in calo degli(5620 quelli iscritti all’anno scolastico 2024/25).