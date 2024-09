Le scorte di sangue diminuiscono Dalle Scotte l’appello a donare

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Non emergenza, ma una carenza fisiologica delledi, come spesso avviene nei periodi estivi. In tutta la Toscana si sono registrate delle criticità ma, nel complesso, al policlinico Lenon ci sono state grosse ripercussioni. La settimana scorsa circolavano una serie di sms per invitare alla donazione, quel gesto tanto facile nella pratica quanto disatteso fra i nostri impegni. "A Siena c’è una situazione privilegiata in termini di cultura della donazione: fra volontariato, associazioni di donatori e anche Contrade, questa realtà è fra le più virtuose in Toscana", sottolinea la direttrice sanitaria Maria De Marco. Direttrice, sono circolati appelli a, c’è un’emergenza? "No, ma un calo delleè innegabile.