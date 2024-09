La cannabis light non è una droga Il Tar boccia di nuovo il decreto del governo

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Il Tar del Lazio accoglie il ricorso degli imprenditori dellae sospende ildelsul Cbd, l’olio di cannabidiolo inserito dal ministero della Salute tra le sostanze stupefacenti a rischio abuso. Per la seconda volta in meno di un anno, il Tar ha sospeso undel Ministero della Salute che equiparava il cannabidiolo (CBD) alle sostanze stupefacenti, vietandone di fatto la vendita in negozi e erboristerie. Questa decisione è stata accolta con favore dai coltivatori di canapa, che attendono la decisione definitiva prevista per il 16 dicembre. Il provvedimento oggetto della sentenza è separato dal ddl sicurezza che prevede il divieto della vendita dellacon un contenuto di THC inferiore allo 0,2%. Quest’ultimo provvedimento è ancora in discussione.