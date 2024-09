Incidente in corso Italia scontro tra un monopattino e un motorino | feriti tre ragazzi gravissimo un 19enne

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Milano, 11 settembre 2024 – Gravestradale, nella notte tra martedì e mercoledì, a Milano: tre giovanissimi sono rimastiin uno schianto avvenuto all'una e un quarto all'angolo trae piazzale di Porta Lodovica, poco distante dalla Darsena e dai Navigli. Stando alle prime informazioni, due di loro viaggiavano su uno scooter, mentre l'altro era a bordo di unelettrico. Isono stati soccorsi dai mezzi del 118, arrivati con due ambulanze e due auto mediche. Dei tre, ilinè quello ad aver avuto la peggio: intubato, con ferite gravi, è stato trasportato in codice rosso al pronto socdel Policlinico. I due che erano in scooter, un altroe un 17enne, sono finiti invece in codice giallo all’ospedale San Carlo.