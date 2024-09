Ferretti sotto i riflettori a Cannes | sei novità in vetrina e numeri al top

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 11 settembre 2024)(Francia), 11 settembre 2024 – Il gruppo, leader mondiale nella progettazione, costruzione e vendita di yacht a motore e da diporto di lusso, ha inaugurato la stagione nautica portando alYachting Festival, in corso di svolgimento, 21 scafi tra cui 6 in anteprima mondiale per i marchi Custom Line, Riva, Wally, Pershing eYacht. L’azienda, che ha il suo quartier generale a Forlì, prosegue il suo percorso di crescita con il miglior risultato di sempre per la redditività nel primo semestre 2024. I datilineano infatti come i ricavi netti siano pari a 611 milioni di euro, in aumento del 7,7% rispetto alla prima metà del 2023, con un utile netto che arriva a 44 milioni. La raccolta ordini è pari a 514,4 milioni di euro nel primo semestre 2024, mentre il secondo anticipa un nuovo trend in progresso, con un portafoglio ordini a 1,5 miliardi.