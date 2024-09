Ephos porta l’Italia nel gotha delle start-up Nato I 10 vincitori di Diana

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 11 settembre 2024)na, azienda basata nel milanese dedita allo sviluppo di infrastrutture per tecnologie quantiche, è unapiù promettenti-up dell’Alleanza Atlantica. È stata infatti una10 giovani aziende selezionate da(Defence innovation accelerator for the north Atlantic) per passare alla seconda fase del suo primo programma di accelerazione di-up. Quest’ultimo ha l’obiettivo di aiutare nuovi attori a raggiungere il mercato della difesa dell’Alleanza, sviluppando tecnologie dirompenti in sensori e sorveglianza, resilienza energetica e comunicazione sicura di informazioni.