Disattivare le app in background in Windows 11 e 10

(Di mercoledì 11 settembre 2024)11, cosi come10, è un sistema operativo molto buono, efficiente, veloce, che usa tecnologie moderne e funziona bene anche sui computer più vecchi (sempre che l'hardware sia compatibile). Gli unici problemi (si fa per dire) delle ultime versioni diderivano da quello che viene chiamato Bloatware, ossia la presenza di tante funzionalità che sono inutili per la maggior parte delle persone, preinstallate ed attivate per impostazione predefinita. Come visto in un altro articolo, si possono rimuovere app preinstallate e componenti di sistema daoppure, molto più semplicemente, è possibile impedire che queste si attivino automaticamente e rimangano inoccupando inutilmente memoria e risorse del computer.