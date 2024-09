Cronometro maschile Elite oggi in tv Europei ciclismo 2024 | orari e diretta streaming

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Glidisu strada si aprononel Limburgo con le prove contro il tempo. Ecco quindi la, piatto forte di una giornata ricchissima. Saranno 29 i corridori al via, con in palio il titolo di campione continentale per accedere nell’albo d’oro al britannico Joshua Targling. Con quest’ultimo e Filippo Ganna assenti, non mancano i pretendenti al podio. SEGUI LASu tutti gli svizzeri Stefan Kung e Stefan Bisseger, ma anche il danese Mikkel Bjerg e il belga Victor Campanaerts. Interesse anche intorno alle prove degli azzurri Mattia Cattaneo ed Edoardo Affini, che cercheranno di giocarsela alla pari degli avversari più quotati. Di seguito le informazioni per seguire al meglio la corsa in tempo reale.