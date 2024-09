Correttore di bozze | chi è cosa fa e quanto guadagna

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Tra le figure professionali più in voga nel corso degli ultimi anni c’è sicuramente ildi. Si tratta di un soggetto che svolge il proprio lavoro direttamente da casa utilizzando la propria strumentazione, come ad esempio il computer, e una connessione a Internet.alle competenze richieste, invece, ildideve disporre di buone capacità di scrittura e ottima conoscenza della grammatica della lingua nella quale opera, sia essa l’italiano, l’inglese, il francese e così via. Se è vero che ci sono dei correttori dispecializzati su determinati macro argomenti, è altrettanto vero che questa figura riuscirà più facilmente a trovare impiego se si mostrerà capace di operare in più ambiti, anche tra loro molto distanti.