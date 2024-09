Coppa Davis 2024 | Arnaldi la spunta dopo quasi 4 ore con Monteiro e consegna il punto decisivo all’Italia

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Matteovince la battaglia contro Thiagoil secondo eper la vittoria sul Brasile nel primo turno della fase a gironi della. Match durissimo, durato tre ore e 39 minuti di gioco, in cui l’azzurro si è imposto con il punteggio di 7-5 6-7(4) 7-6(5).la vittoria nel match di apertura di Matteo Berrettini gli azzurri del capitano Filippo Volandri raggiungono dunque il Belgio a quota una vittoria. Anche se non cambierà il risultato finale, rimane comunque importante in chiave classifica finale anche il match di doppio Bolelli/Vavassori-Matos/Melo, in programma tra pochi minuti. “Grazie ragazzi – ha dettoal pubblico a fine match –. Non ho tanto da dire, credo che abbiamo entrambi fatto una buona partita, ma questo è lo spirito dellae vi ringrazio.