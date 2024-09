Basket | Napoli Basket valanga di presentazioni nel roster

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Unrivoluzionato, o quasi, per unche punterà a migliorare le prestazioni della scorsa stagione in LegaA. I partenopei hanno operato piuttosto bene sul mercato della pallacanestro e sembrano pronti per la nuova avventura: entusiasmo e voglia di stupire sono alla base delle emozioni che i nuovi acquisti hanno manifestato durante le loro prime conferenze stampa da giocatori dei campani., poker di dichiarazioni: ecco i nuovi assi di coach Milicic (Credit foto – LBA via Ufficio Stampa)“Sono grato di essere qui e di aver avuto questa opportunità, con i miei nuovi compagni di squadra che sono delle bellissime persone, oltre ad essere dei grandi giocatori talentuosi – ha detto Dario Dreznjak –. Ho già avuto modo di apprezzare il nostro palazzetto con il supporto dei nostri tifosi che sono magnifici.