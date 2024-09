Alfonso D’Apice e Federica Petagna arriva un colpo di scena a Temptation Island

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Già dalla clip di presentazione avevamo capito che la storia diaveva dei grossi problemi e ieri sera vedendoabbiamo avuto la conferma. La giovane ha dichiarato che il fidanzato non le permette di uscire con le amiche, di andare a mangiare un gelato, di vestirsi come vuole o andare a ballare e in vacanza. Non solo restrizioni sulle uscite, ma anche codici di abbigliamento da brividi: “Prima mi sentivo sempre sbagliata. Adesso pensare che posso essere più libera è una cosa bellissima, ma anche strana. Voglio che lui dall’altra parte prenda consapevolezza di questo mio cambiamento. Io non voglio più queste limitazioni, voglio fare l’aperitivo, voglio uscire, a prescindere che lui mi dica di sì o di no. Voglio vestire come mi pare e poter scegliere, alcuni abiti per lui non vanno bene“.