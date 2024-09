Ugolini con gli alluvionati | Trattati come truffatori

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 10 settembre 2024) "Per quel che concerne la manutenzione del territorio, la Regione non ha fatto il suo dovere". È la verità ed anche un cavallo di battaglia di Elena, la candidata civica sostenuta dal centrodestra alla presidenza della Regione Emilia-Romagna, che ieri è stata in tour in città ed ha avuto parole di fuoco contro l’ente regionale. "La Regione – ha attaccato – non ha adempiuto ai propri doveri sugli aiuti, lasciando i cittadini con la sensazione di essere statipotenziali". La candidata alle regionali ha incontrato diversi comitati di cittadini che si sono costituiti in seguito a eventi atmosferici, fra i quali il Comitatoe franati di Cesena, il comitato val di Zena, il comitato Sant’Agata sul Santerno, il Comitato bassa valle dell’Idice, i comitati di Fontanelice, il comitato ’Noi proteggiamo Conselice’.