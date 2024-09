Puglia ancora un’aggressione in corsia | il paziente prende a calci il medico Il dg dell’ospedale di Foggia | Se continua così dovremo chiudere

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 10 settembre 2024) Tre aggressioni nell’ultima settimana contro il personale sanitarioRiuniti di. E non è finita. Stamattina c’è stato un nuovo agguato ai danni di undella struttura Francesco Ferrari di Casarano, in provincia di Lecce. Per porre freno all’improvvisa emergenza, il governo ha già pensato di aumentare i presidi delle forze dell’ordine negli ospedali e aggiungere ulteriori misure di difesa. «Se continuiamosaremo costretti», ha commentato il direttore del policlinicono Giuseppe Pasqualone. L’ultimo caso L’uomo, un 70enne, attendeva un esame di cistoscopia in un ambulatorio del reparto di Urologia del Francesco Ferrari. Illo aveva già fatto sdraiare sul lettino da visita quando ilavrebbe iniziato a dare segni di insofferenza.