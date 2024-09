Positività al doping la decisione della Wada su Sinner | l’annuncio sul ricorso

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 10 settembre 2024) La vicenda legata allaaldi Jannikpuò dirsi definitivamente conclusa: niente. La scorsa notta scadeva il termine per la(agenzia internazionale anti) e per l’agenzia italiana antiper presentarealla corte arbitrale dello sport verso ladell’Itia (International Tennis Integrity Agency) di scagionare il tennista altoatesino dopo laal Clostebol riscontrata nel marzo scorso. Nessuna delle due parti si è mossa. La vicenda è iniziata a Indian Wells quando Jannikè stato trovato positivo a un controllo. Otto giorni dopo un’altrariscontrata. In entrambi i casi, la quantità di Clostebol rilevata è stata talmente minima da far decidere agli esperti che tale assunzione fosse involontaria.