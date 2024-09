Oslo Runway 2024 | la passerella norvegese che incanta il mondo

Leggi tutta la notizia su lifeandpeople

(Di martedì 10 settembre 2024) Life&People.it Consolidando la sua posizione come uno degli eventi più interessanti nel calendario mondiale della moda, anche quest’anno l’edizionedi, conferma e consacra la capitale, come una delle piazze più dinamiche e innovative nel panorama della moda internazionale. Cinque giorni di creatività, eventi e sfilate hanno offerto uno spaccato, come sempre interessante, sulla vitalità del designFashion Week: creatività, sostenibilità e talento locale 35 i brand presentati in quest’edizione, un mix equilibrato di nomi già affermati e giovani talenti emergenti, tema ricorrente; la sostenibilità, imperativo per la moda contemporanea. Molte le collezioni realizzate con materiali di riciclo o provenienti da fonti etiche, occasione per ribadire che: si può fare moda ma anche rispettare l’ambiente.