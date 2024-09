Norvegia-Italia oggi in tv | data orario e diretta streaming Qualificazioni Europei U21 2025

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 10 settembre 2024) Tutte le informazioni relative alla, l’, latv edi, match valevole per la nona giornata del girone A delleagliU21. Gli Azzurrini di Carmine Nunziata, dopo la nettissima vittoria per 7-0 conquistata lo scorso giovedì a Latina contro San Marino, vogliono dare seguito ai risultati e vincere una partita fondamentale in ottica qualificazione alla prossima rassegna continentale. SEGUI LA, come seguire il match La compagine scandinava, dal suo canto, cercherà di sfruttare il fattore campo per centrare un successo che le consentirebbe di agganciare in vetta alla classifica del girone proprio l’. La partita andrà in scena nella giornata di lunedì 9 settembre alle ore 18:30; latelevisiva sarà affia Rai 2, mentre losarà disponibile su RaiPlay. Sportface.