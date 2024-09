Napoli ordinato lo sgombero parziale di altre due Vele di Scampia | la Gialla e la Rossa

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di martedì 10 settembre 2024) Dopo il crollo di un ballatoio nella Vela Celeste, che a fine luglio ha provocato tre vittime, nelle scorse settimane il sindaco di, Gaetano Manfredi, ha firmato due ordinanze di, ad horas, per motivi di sicurezza, delledi. I due provvedimenti, siglati dal primo cittadino, riguardano nello specifico gli isolati C e D, che sono attualmente occupati. Sarebbero una cinquantina gli alloggi a rischio. La decisione è stata assunta per motivi di sicurezza, "a causa dei rischi che minacciano la pubblica e privata incolumità". Queste due, come quella Celeste, sono di proprietà del Comune di. La Vela celeste è già stata completamente liberata. Negli anni passati si è proceduto all'abbattimento die al loro posto sono stati realizzati edifici più moderni.