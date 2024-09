Discarica di Riceci sit-in ad Ancona | Aguzzi ha dato garanzie sul vincolo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 10 settembre 2024) Nuovo sit-in, ieri mattina, di fronte alla sede della Regione Marche adorganizzato delle associazioni che si battono contro il progetto di realizzazione delladi. Una manifestazione dove erano presenti anche tanti cittadini di Gallo e Petriano, arrivati di fronte a Palazzo Leopardi per chiedere alla Regione di apporre al più presto ilambientale per l’area dove è previsto il maxi-impianto. "E’ una battaglia molto sentita dalla popolazione – spiegano Flavio Angelini della Lupus in Fabula e Domenico Passeri di Marea Verde –. Per questo in tanti non sono voluti mancare a questo nuovo presidio. Al termine della nostra manifestazione siamo stati ricevuti dall’assessore regionale all’Ambiente, Stefano, che ci ha accolto insieme ai tecnici che si stanno occupando della questione delambientale.