Daniela Circelli travolta dall’auto forse era una corsa clandestina | l’ipotesi atroce

(Di martedì 10 settembre 2024), imprenditrice 39enne di Guidonia Montecelio, ha perso tragicamente la vita domenica sera in un incidente stradale avvenuto sulla via Tiburtina a Tivoli. Erano circa le 23:45 quando la donna è stata investita da un’auto mentre attraversava la strada, davanti agli occhi di un collega che la stava aspettando parcheggiato sull’altro lato della carreggiata. L’auto che l’ha colpita non si è fermata a prestare soccorso, e ora gli inquirenti stanno indagando sull’accaduto. Secondo le prime ricostruzioni, si sospetta che l’incidente possa essere il risultato di una garatra due auto, una Bmw e una Golf, che stavano sfrecciando a velocità sostenuta. Le telecamere di sicurezza della zona sono ora al vaglio degli investigatori per cercare di identificare il responsabile.