Usa chiusa per tre ore in auto a 52 gradi | morta bimba di 4 anni

(Di lunedì 9 settembre 2024) Una tragedia si è consumata domenica 8 settembre a Buckeye, in Arizona, quando una bambina di quattroè stata trovataall’interno dell’di famiglia dopo essere stata lasciata lì per tre ore sotto il sole cocente. La famiglia era appena rientrata da una gita al parco e, in un attimo di distrazione, la piccola è stata dimenticata nel veicolo parcheggiato fuori casa, nel distretto di Verrado Heritage. Quando i genitori si sono accorti della sua assenza, hanno iniziato disperatamente a cercarla. Le temperature esterne, intorno ai 40, rendevano la situazione ancora più drammatica. Dopo ore di ricerca, la bambina è stata ritrovata nell’, ormai priva di sensi.