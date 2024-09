US Open 2024 edizione da record | oltre un milione di spettatori a New York

Leggi tutta la notizia su sportface

L'è stata storica per lo US, che per la prima volte nella sua storia ha superato quota 1di. Per la precisione, sono stati 1.048.669 i fan che hanno popolato il complesso di Flushing Meadows durante le tre settimane del torneo. L'incremento rispetto al 2023 è stato dell'8%, mentre prendendo in considerazione solo le due settimane di torneo (escludendo dunque la Fan Week, in cui sono andate in scena anche le qualificazioni), sono state 832.640 le persone che hanno varcato i cancelli per assistere agli incontri.