Scuola | ‘attenzione al peso degli zaini dei bambini’

Con l'avvicinarsi del nuovo anno scolastico, tra i corridoi delle scuole si rinnova l'attenzione verso un problema non trascurabile: il peso degli zaini dei bambini. In occasione della Giornata mondiale della fisioterapia, dedicata quest'anno al mal di schiena, emerge con preoccupazione l'impatto che uno zaino troppo pesante può avere sulla salute posturale dei più giovani. Andrea Bernetti, vice presidente della Società italiana di medicina fisica e riabilitativa (Simfer), sottolinea come da anni si discuta dell'influenza dello zaino sulla postura degli studenti.