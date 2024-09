Quanto è complessa la pasticceria vegana e qual è il suo futuro

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di lunedì 9 settembre 2024) Le creazioni distanno diventando sempre più interessanti, un campo affascinante che sta crescendo rapidamente grazie all’aumento della consapevolezza alimentare e delle diete plant based. Una delle sfide principali, come ormai sappiamo bene, è sostituire gli ingredienti di origine animale come uova, burro e latte senza compromettere il gusto, la texture e la struttura dei dolci. Siamo andati a fare quattro chiacchere con chi ne sa più di noi e, quotidianamente, prepara sia dolci vegani sia dolci tradizionali. Partendo da Daniele Bonzi, pastry chef al Four Seasons Hotel di Milano, passando per Ilaria Puddu, la proprietaria di Gelsomina, una delle pasticcerie più interessanti del capoluogo meneghino, arrivando a Firenze con Mariano Dileo, anch’esso dentro al gruppo Four Seasons, ma in questo caso pastry chef della struttura alberghiera fiorentina.