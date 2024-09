Piove pronto soccorso allagato Fango e detriti invadono le strade

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 9 settembre 2024) La preoccupazione era tanta, ma alla fine il maltempo è transitato sopra la provincia senza lasciarsi alle spalle grossi danni. I disagi maggiori ieri mattina all’ospedale Sant’Andrea, dove l’acqua ha invaso parte delpare a causa di un’infiltrazione. Sono stati gli stessi operatori dell’ospedale a prosciugare l’area, mentre i pazienti sono stati spostati in altre aree, senza alcuna interruzione del servizio. Situazione poi tornata rapidamente alla normalità. Il fronte temporalesco apparso ieri all’alba a largo della costa, ha scaricato la pioggia in mare per poi spostarsi verso la Toscana; la seconda perturbazione del pomeriggio ha avuto invece un’intensità minore sebbene con pioggia a tratti intensa. L’allerta arancione è stata quindi ’declassata’ in gialla e verrà chiusa stamani alle 8.